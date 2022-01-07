Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом в пятницу в обращении к народу сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Слова благодарности высказываю тем гражданам Казахстана, которые в эти дни сохраняли спокойствие, прилагали усилия для обеспечения стабильности и общественного порядка. Несмотря на провокации, деструктивные призывы, вы сохранили верность закону и своей стране", - сказал Токаев.

"Благодарю за гражданскую сознательность студентов крупных городов, членов трудовых коллективов, работников промышленности и сельского хозяйства. Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста. Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам", - отметил президент.

Поэтому в регионах, подчеркнул Токаев, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения.