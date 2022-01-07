ВОЗ призывает не относиться к омикрону легкомысленно

Всемирная организация здравоохранения призывает не считать омикрон неопасным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, этот вариант вызывает менее тяжёлые симптомы, но его беспрецедентная скорость распространения, по мнению ВОЗ, может привести к смерти тысяч людей по всему миру.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный секретарь ВОЗ:

"Хотя омикрон может казаться не таким опасным, как дельта, особенно для вакцинированных, это не значит, что его следует считать неопасным. Омикрон приводит в больницу и убивает. Цунами новых случаев столь огромно и распространяется столь быстро, что подавляет системы здравоохранения по всему миру".

Власти Португалии продлевают действие ограничительных мер ещё на неделю, до 14 января. В то же время школы откроются в понедельник, как и планировалось. В стране идёт активная кампания по вакцинации детей от 5 до 11 лет. В ближайшие дни предполагается сделать им более 150 тысяч прививок.

В Норвегии пока один из самых низких в Европе уровней заражения, но и там из-за омикрона эксперты ожидают резкого роста заболеваемости в ближайшие недели. Медики особенно обеспокоены восприимчивостью детей и подростков к новому штамму.

Австрийское руководство заявляет, что на фоне распространения омикрона твёрдо намерено поддерживать антиковидные меры, одни из самых жёстких в Европе, и более того, вводить новые. Так, будет обязательно носить маски повышенной степени защиты даже на улице - если нет возможности выдерживать двухметровую дистанцию.