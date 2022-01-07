В Байконуре ограничили передвижение ночью

Байконур вводит ограничения на перемещение в городе в ночное время до 19 января на фоне охвативших Казахстан протестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом говорится в обращении главы администрации города Константина Бусыгина к жителям.

"Единогласно принято решение до 19 января (на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане) ввести в городе ряд временных ограничений. В ночное время, с 23 до 6 часов, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются контрольно-пропускные пункты. Нахождение на улице и поездки по городу в это время разрешаются только по работе и для следования в аптеки", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

Предприятия торговли и общепита будут работать до 22 часов. Также в городе приостановят продажу алкогольных напитков, приобрести их можно будет лишь в кафе и ресторанах.

На предприятиях создадут народные дружины.

"Принято решение создать народные дружины на городских предприятиях: члены народных дружин, по заявкам полиции, будут совместно с полицией патрулировать город", - добавляется в обращении.

Ранее сообщили о том, что в Байконуре создали оперативный штаб для поддержания общественного порядка, а также безопасной работы предприятий.