Племянник Назарбаева задержан в Алматы

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назрбаева, бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности страны Самат Абиш задержан в Алматы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на orda.kz.

"Племянник Нурсултана Назрбаева, бывший первый заместитель председателя КНБ РК Самат Абиш задержан в Алматы", - сообщил источник казахского Orda.kz. Задержание произошло днем 7 января. О причинах пока не сообщается.