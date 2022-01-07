https://news.day.az/world/1424256.html Племянник Назарбаева задержан в Алматы
Племянник Назарбаева задержан в Алматы
Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назрбаева, бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности страны Самат Абиш задержан в Алматы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на orda.kz.
"Племянник Нурсултана Назрбаева, бывший первый заместитель председателя КНБ РК Самат Абиш задержан в Алматы", - сообщил источник казахского Orda.kz. Задержание произошло днем 7 января. О причинах пока не сообщается.
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