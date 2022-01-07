https://news.day.az/world/1424299.html В Беларуси прививка от коронавируса стала обязательной для подростков
В Беларуси прививка от коронавируса стала обязательной для подростков
Минздрав Беларуси внес вакцинацию от коронавируса в список обязательных профилактических прививок для детей 12-17 лет, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
В России прививка от коронавируса для детей 12-17 лет попала в календарь профилактических прививок в декабре прошлого года, однако она не является обязательной, вакцинация подростков проводится с письменного согласия родителей.
Белорусский минздрав уточнил, что целью вакцинации подростков является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики заболеваемости детского населения COVID-19.
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