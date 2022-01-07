https://news.day.az/world/1424304.html В Мюнхене полицейские жестко разогнали группу протестующих - ВИДЕО
Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал "Свежести", передает Day.Az
В Мюнхене полицейские жестко разогнали группу протестующих - ВИДЕО
В Сети появились кадры жесткого разгона группы протестующих у торгового центра в Мюнхене.
Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал "Свежести", передает Day.Az
Отмечается, что порядка двух десятков человек, пытались проникнуть в здание ТЦ, не предъявляя сертификат о вакцинации.
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