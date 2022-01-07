В Мюнхене полицейские жестко разогнали группу протестующих

В Сети появились кадры жесткого разгона группы протестующих у торгового центра в Мюнхене.

Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал "Свежести", передает Day.Az



Отмечается, что порядка двух десятков человек, пытались проникнуть в здание ТЦ, не предъявляя сертификат о вакцинации.