Ущерб бизнесу Казахстана превысил $59 млн

Во время погромов в Казахстане участниками протестов были повреждены более 80 крупных магазинов. Ущерб торговым точкам превысил 59 миллионов долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

"Ущерб крупным торговым точкам в Казахстане превышает 26 миллиардов тенге (59,1 миллиона долларов). Всего пострадали во время погромов более 80 крупных магазинов", - отмечается в сообщении.

6 января ущерб от действий погромщиков оценивали в 92 миллиона долларов.

Ранее уже сообщалось о том, что мародеры продолжают массово грабить банки и магазины в Казахстане. Протестующие громят витрины, особой популярностью у них пользуются ювелирные магазины, поскольку там выставлена весьма дорогая продукция.