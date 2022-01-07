https://news.day.az/world/1424319.html Житель Нур-Султана о ситуации в Алматы: "Мародерство и бойня" - ВИДЕО
Житель Нур-Султана о ситуации в Алматы: "Мародерство и бойня" - ВИДЕО
То, что происходит в Алматы, - это не "мирный протест", а мародерство и бойня. Так жителю Нур-Султана описал ситуацию его знакомый, оказавшийся в эпицентре беспорядков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Рассказывает, что на улице мародерство, бойня. Мирного митинга давно уже нет. Надо все это исправлять", - сказал собеседник "Известий".
По его словам, жителей Алматы предупредили: пока в городе проходит "зачистка" от бандитов, на улице выходить нельзя. За нарушение комендантского часа людей могут задерживать.
В Алматы были самые ожесточенные столкновения погромщиков и силовиков. Город несколько дней держали в страхе мародеры и бандиты.
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