Житель Нур-Султана о ситуации в Алматы: "Мародерство и бойня"

То, что происходит в Алматы, - это не "мирный протест", а мародерство и бойня. Так жителю Нур-Султана описал ситуацию его знакомый, оказавшийся в эпицентре беспорядков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Рассказывает, что на улице мародерство, бойня. Мирного митинга давно уже нет. Надо все это исправлять", - сказал собеседник "Известий".

По его словам, жителей Алматы предупредили: пока в городе проходит "зачистка" от бандитов, на улице выходить нельзя. За нарушение комендантского часа людей могут задерживать.

В Алматы были самые ожесточенные столкновения погромщиков и силовиков. Город несколько дней держали в страхе мародеры и бандиты.