Названа дата запуска соцсети Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп планирует запустить свою социальную сеть Truth уже 21 февраля 2022 года - в День президентов США. Об этом свидетельствуют данные в App Store, передает Reuters.

Информацию подтверждает и источник агентства, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы живем в мире, где у "Талибана" огромное присутствие в Twitter, но вашему любимому американскому президенту слова не дают. Это неприемлемо", - утверждает Дональд Трамп в письменном заявлении, включенном в релиз.

"Я с радостью опубликую свою первую правду на TRUTH Social вскоре. TMTG (Trump Media & Technology Group) была основана с целью дать право голоса всем. Я очень рад начать делиться своими мыслями о TRUTH Social и бороться с Big Tech", - добавляет экспрезидент США.

Truth Social компании Trump Media & Technology Group (TMTG) задумана как альтернатива Twitter. Утверждается, что, как и в Twitter, в новой соцсети можно подписываться на других людей и следить за актуальными темами.