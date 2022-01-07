Бундесвер испытывает проблемы с более 32 тыс. старых ракет, грозящих взорваться

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) испытывают проблемы c утилизацией более 32 тыс. старых ракет, из которых выделяется взрывоопасный нитроглицерин. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, на складах Бундесвера до сих пор хранится 32 641 ракета типа LAR 110 мм. Они могут в любой момент самовоспламениться и взорваться. Ракеты были произведены в период с 1981 по 1989 год.

Как пишет Der Spiegel, о проблеме известно с 2019 года. Командование ВС ФРГ приняло решение закрыть для персонала все склады, где хранятся такие ракеты, и запретить любое обращение с данными боеприпасами, отмечалось в секретном докладе Минобороны ФРГ от сентября прошлого года. Запрещена также транспортировка ракет.

Концепции утилизации боеприпасов пока до сих пор нет, хотя, по оценке экспертов, состояние ракет продолжит ухудшаться.