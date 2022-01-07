В Нидерландах за сутки выявили почти 35 тыс. случаев ковида

Почти 35 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за минувшие сутки, что является очередным антирекордом для страны. Об этом сообщил в пятницу Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности 34 954 человека сдали положительный тест на коронавирус", - отметили в организации. Предыдущий антирекорд был установлен днем ранее, когда в Нидерландах было зарегистрировано 24,7 тыс. случаев заражения.

Развитие ситуации заставило специалистов заговорить о начале новой волны коронавируса, вызванной омикрон-вариантом. По мнению экспертов, в ближайшее время может регистрироваться 35-100 тыс. случаев заражения ежедневно, в результате чего давление усилится не только на сферу здравоохранения, но и на другие сектора.

Число случаев заражения в Нидерландах растет даже, несмотря на то, что из-за омикрон-варианта с 19 декабря 2021 года в стране введен практически полный локдаун. Продолжают работать лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения. Все другие магазины, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские закрыты. Жителям настоятельно рекомендовано оставаться дома, избегать скоплений людей, соблюдать меры социального дистанцирования и принимать не более двух гостей в день. Меры введены до 14 января, однако власти уже предупредили, что рассчитывать на послабления в ближайшее время не стоит. С 10 января возобновят работу начальные и средние школы, однако остальные меры, скоре всего, останутся в силе как минимум до конца января.

Как заявила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вариант "омикрон" является более заразным, однако одновременно в ВОЗ предполагают, что само заболевание при заражении этим штаммом протекает в среднем в более мягкой форме по сравнению с другими вариантами, в том числе при заражении вариантом "дельта".