НАТО сформулирует единую позицию на предложения России по безопасности

Евросоюз должен разработать собственные предложения по европейской безопасности и займется этим в 2022 году, поскольку никто не должен навязывать ЕС решения в этой сфере. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза, которое будет продолжаться до 30 июня 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для меня очень важно поразмышлять об архитектуре европейской безопасности во время этого председательства (Франции в Совете ЕС - прим. ТАСС). Мы вернемся в 2022 году с нашими идеями по европейской безопасности, с нашей архитектурой, которую мы должны обсуждать и вырабатывать вместе. Еще раз подчеркну, не может быть в этой сфере никаких решений, навязанных Европе. Каким бы ни было решение, оно должно приниматься с участием ЕС", - сказала фон дер Ляйен. Она также подчеркнула, что НАТО "должна играть ключевую роль в этом диалоге", и ведущие страны ЕС являются членами этой организации.

Оборонный союз ЕС

Глава Еврокомиссии также призвала форсировать в период председательства Франции в первом полугодии 2022 года создание Оборонного союза ЕС. "Мы должны работать над созданием оборонного союза, чтобы подготовиться к отражению новых вызовов, например, гибридных атак с разных направлений. Работа над созданием Оборонного союза ЕС в 2022 году выйдет на новую скорость", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что этот процесс должен быть ускорен после принятия в марте первой оборонной концепции Евросоюза, которая получит название "Стратегический компас ЕС".

Диалог с Россией

В своей речи фон дер Ляйен говорила о европейской безопасности только общими словами, ни разу не упомянув Россию и ее последние инициативы по новой системе безопасности, о чем и был задан вопрос французских журналистов главе Еврокомиссии и президенту Франции.

В свою очередь, Макрон высказался за прямой диалог с Россией, подчеркнув, что это еще не означает уступок Москве. Он также признал, что Россия является неотъемлемой частью системы европейской безопасности.

"Я думаю, что Евросоюз должен вести диалог с Россией. Но вести диалог - это не значит идти на уступки. В первую очередь диалог позволяет рассмотреть то, что является предметом разногласий. Нам нужен диалог с Россией, которая в силу своей географии и истории является неотъемлемой частью этой европейской архитектуры безопасности, которую нам предстоит построить", - заявил президент.

"Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже были две весьма продолжительные телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели, и в ближайшие дни предстоят новые переговоры", - отметил французский лидер.