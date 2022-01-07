В Болгарии ввели обязательный зеленый сертификат для входа в парламент

Депутаты Народного собрания Болгарии ввели обязательный зеленый сертификат для входа в здание парламента, в том числе для самих депутатов. Решение было принято большинством голосов, обсуждение предложения продолжалось около пяти часов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Депутаты, которые не имеют зеленого сертификата (не прошли полный курс вакцинации или не переболели коронавирусом), должны будут проходить обязательное тестирование на ковид за свой счет. Представители администрации, сотрудники парламентских групп и журналисты будут проходить тестирование за счет бюджета парламента.

Требование о наличии зеленого сертификата для входа в болгарский парламент начнет действовать с 24 января.

В Болгарии продолжается быстрый рост заражения коронавирусом, за прошедшие сутки число инфицированных увеличилось на 5 525. В стране за 24 часа умерли 72 пациента с коронавирусом (97,2% из них не были вакцинированы), общее количество умерших из-за ковида достигло 31 375. В настоящее время в стране зарегистрировано 121 178 активных случаев заболевания. Госпитализированы 4 790 человек, из которых 503 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано около 35% населения старше 12 лет (примерно 1,93 млн человек).