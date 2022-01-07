Медицинский регулятор США сократил срок для ревакцинации препаратом Moderna

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США приняло решение сократить с шести до пяти месяцев рекомендуемый срок между вакцинацией от коронавируса первыми двумя дозами препарата компании Moderna и ревакцинацией бустерной дозой. Об этом говорится в размещенном в пятницу на сайте ведомства заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в экстренное разрешение на применение вакцины Moderna от COVID-19 с целью сократить интервал между завершением первоначального курса вакцинации и бустерной дозой до по меньшей мере пяти месяцев для лиц от 18 лет и старше", - отмечается в документе.

В понедельник ведомство приняло аналогичное решение в отношении вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Теперь в обоих случаях рекомендуемой срок, после которого необходима ревакцинация, составляет пять месяцев.

При этом для однокомпонентного препарата компании Johnson & Johnson этот интервал составляет два месяца.