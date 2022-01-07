Пакистан начинает COVID-вакцинацию женщин

В городе Карачи, Пакистан, начинается поквартирная вакцинальная кампания, в рамках которой будут прививать женщин. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 7 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В Пакистане накануне выявили почти 1300 случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за два месяца. Власти выяснили, что в стране вакцинированных женщин намного меньше, чем мужчин.

"Мы обнаружили, что значительная часть домохозяек не привита, они общаются и посещают свадьбы без масок", - сказал Касим Сирадж Сумро, парламентский секретарь по вопросам здравоохранения правительства провинции Синд.

Теперь в вакцинальной кампании будут задействованы медработницы, которые уже давно играют важную роль в общенациональных кампаниях по вакцинации против полиомиелита в Пакистане.

Отметим, что в Пакистане две дозы вакцины получили около 70 миллионов человек, то есть 32% населения.