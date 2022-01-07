Канцлер Австрии заразился коронавирусом

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заразился коронавирусом и находится на домашнем карантине. Об этом сообщило в пятницу ведомство австрийского федерального канцлера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Нехаммер в пятницу получил положительный результат теста на ковид после возвращения из отпуска во вторник. "Нехаммер, разумеется, привит три раза. Он находится на домашнем карантине", - говорится в заявлении. Жена и дети канцлера не заражены.

Как отмечается, у канцлера не проявились симптомы заболевания. "Нет причин для беспокойства, я чувствую себя хорошо", - заявил Нехаммер.

На фоне факта заражения австрийский канцлер также призвал население прививаться от ковида, чтобы избежать осложнений на случай болезни.