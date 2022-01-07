10 сотрудников МЧС Казахстана пострадали в ходе беспорядков

Телеканал "Хабар-24" со ссылкой на официального представителя МЧС Казахстана Талгата Уали сообщил в пятницу, что 10 сотрудников МЧС пострадали в ходе беспорядков в Казахстане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, во время беспорядков в Казахстане пострадали 10 сотрудников МЧС, среди которых есть те, кто получил огнестрельные ранения. За минувшие дни мятежники 33 раза нападали на пожарные машины, которые тушили огонь или спешили на ликвидацию возгораний. В результате повреждено порядка 30 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе сгорели пять автоцистерн, уточнили в эфире.

"Участники беспорядков забрасывали пожарных камнями, обстреливали и блокировали автомобилями. Несмотря на поступающие угрозы расправы, государственной противопожарной службой МЧС потушено 75 пожаров, спасено и эвакуировано из огня 143 человека", - сказал официальный представитель МЧС РК в эфире телеканала.