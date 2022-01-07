Взрывы, стрельбу и поджоги при беспорядках в Шыкменте сняли на камеру

Взрывы, стрельба и поджог елки в Шымкенте попали на видео камер наблюдения. Кадры публикует телеканал "Хабар-24", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео попал момент, когда участники беспорядков собираются на площади. Видно, что неизвестные на машине без номеров привезли злоумышленникам оружие. Преступники устроили на площади мощный взрыв, после которого на площади началась паника, люди бросились бежать в разные стороны.

В объектив камер наблюдения также попал момент, когда злоумышленники открыли стрельбу. После первых выстрелов люди начали разбегаться. Один из преступников поджег новогоднюю ель, установленную в центре города.