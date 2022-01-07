https://news.day.az/world/1424389.html Лукашенко обсудил с Назарбаевым положение дел в Казахстане
Лукашенко обсудил с Назарбаевым положение дел в Казахстане
Еще один телефонный разговор провел сегодня вечером Президент Беларуси Александр Лукашенко - с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане.
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