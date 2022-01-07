В Алматы восстановили вещание телеканала "Мир"

Специалистам удалось восстановить вещание телеканалов "Мир" и "Мир 24" в Алматы. Об этом сообщили в телекомпании, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Вещание телеканалов "МИР" и "МИР 24" в Алматы восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее РЕН ТВ сообщал о том, что здание филиала телеканала "Мир" загорелось в Алматы во время беспорядков. Мародеры похитили из здания всю технику

Протестующие в Казахстане 5 января подожгли здание филиала телеканала "Казахстан" в Алматые, а 6 января мародеры напали на офисы пяти телеканалов, в результате чего пострадал сотрудник.