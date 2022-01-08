Жители Нур-Султана рассказали про ажиотаж в продуктовых магазинах

Жители Нур-Султана рассказали, что после введения режима ЧП по территории Казахстана в продовольственных магазинах стали быстро скупать хлеб.

Собеседник "Известий" отметил, что очереди за хлебом выстраиваются с утра, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Хлеб рано (утром) быстро разбирают. Но хлеб фактически можно достать. Обстановка спокойная... Здесь в этой округе все спокойно у нас", - пояснил мужчина.

По его словам, сложная ситуация в Алматы. Родственники, находящиеся там, рассказали, что им трудно достать продукты.

В свою очередь, жительница Нур-Султана отметила, что все службы столицы, поликлиники, госучреждения работают в штатном режиме.

"Нормально все. Магазины посещаем регулярно. Может была проблема немножко с хлебом. Есть (продукты - Прим.). Хватает всего в достаточном количестве, и цены разумные", - заявила собеседница "Известий".