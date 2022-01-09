"Достать непривитых": Макрон уверен в своей стратегии по борьбе с коронавирусом

Эммануэль Макрон не стыдится своего высказывания о том, что он собирается "достать" всех непривытых и усложнить им жизнь, если они не решатся на вакцинацию. О том, что он не возьмет свои слова обратно, Президент Франции заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в парижском Пантеоне, посвященной председательству Франции в ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Кого-то расстроило фамильярное выражение, к которому я прибегнул, но я беру на себя за это ответственность, то, что расстраивает меня - это ситуация, в которой мы оказались. В стране наступает раскол, когда некоторые размахивают как знаменем своей свободой, ставшей безответственностью. Они не только ставят под угрозу жизни других людей, но и ограничивают чужие свободы. Этого я не могу принять", - заявил Макрон.

Макрон употребил выражение "достать непривитых", которое звучит на французском еще более резко, в своем интервью газете Le Parisien 4 января. В тот день, в стране выявили 271 000 тысячу новых случаев заражения. Высказывание главы государства раскритиковали его политические оппоненты и простые французы.

Виржини Фигуэйра, советник по профессиональной ориентации:

"В детстве ставится очень много обязательных прививок, иногда надо делать и ревакцинацию. Мой сын привит от всего, кроме коронавируса. От гриппа я сама не прививаюсь каждый год, потому что я не вхожу в группу риска. А сейчас без новой вакцины вы полностью отрезаны от общественной жизни, но я поддамся на шантаж".

Напомним, в четверг национальная ассамблея приняла в первом чтении текст законопроекта о замене санитарного пропуска на вакцинный.

На данный момент менее пяти миллионов жителей Франции старше 12 лет не записались на вакцинацию.

Несмотря на то, что президентский рейтинг популярности опустился на несколько процентных пунктов из-за скандала, Эммануэль Макрон сохраняет высокие шансы на переизбрание на второй срок в апреле этого года. Согласно опросу социологической службы Ipsos, в первом туре за него готовы отдать свой голос 26% избирателей.