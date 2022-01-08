Полиция в Ташкенте обстреляла автомобиль на пути кортежа президента Узбекистана

В Ташкенте полицейские обстреляли легковой автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа президента. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя. Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель был обезврежен. В результате применения оружия никто не пострадал", - указано в сообщении ведомства.

По факту произошедшего прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана "сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". Ведется следствие. Наказание по данной статье включает лишение свободы на три года.