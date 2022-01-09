https://news.day.az/world/1424701.html Весь Ливан остался без света
Весь Ливан остался без света
Во всем Ливане отключили электричество, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Подачу электроэнергии прекратила компания Electricite du Liban. Сообщается, что это связано с конфликтом вокруг станции в деревне Арамун под Бейрутом.
Там, местные жители попытались ворваться на станцию, протестуя против регулярного отключения электричества. В результате из строя вышла вся электросеть. Очевидцы сообщают, что также временно обесточен международный аэропорт Бейрута, передает Al-Jadeed.
В октябре 2021 года две крупнейшие электростанции Ливана Дейр-Аммар и Аль-Захрани остановили работу из-за нехватки топлива, из-за этого во всей стране отключили электричество.
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