https://news.day.az/world/1424702.html Турецкая армия уничтожила 12 террористов
Турецкая армия уничтожила 12 террористов
Вооруженные силы Турции проводят антитеррористическую операцию в регионе Акчакале, где в результате нападения террористов ПКК погибли три военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны.
Отмечается, что после атаки были обстреляны цели PKK/YPG, по предварительным данным, нейтрализованы 12 террористов. Сообщается, что операция против террористов в регионе продолжаются.
Министр обороны Хулуси Акар выразил соболезнования семьям погибших в своем аккаунте в социальных сетях.
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