Турецкая армия уничтожила 12 террористов

Вооруженные силы Турции проводят антитеррористическую операцию в регионе Акчакале, где в результате нападения террористов ПКК погибли три военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны.

Отмечается, что после атаки были обстреляны цели PKK/YPG, по предварительным данным, нейтрализованы 12 террористов. Сообщается, что операция против террористов в регионе продолжаются.

Министр обороны Хулуси Акар выразил соболезнования семьям погибших в своем аккаунте в социальных сетях.