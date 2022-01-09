Во Франции более 100 тыс. человек вышли на акции против принудительной вакцинации

Акции протеста против принудительной вакцинации и санитарных пропусков собрали в субботу на улицах французских городов 105,2 тыс. человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNews со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Франции.

Самые крупные демонстрации прошли в Париже, где насчитали в общей сложности 18,2 тыс. участников. Также большие марши прошли в Страсбурге, Мюлузе, Кольмаре и Бордо. Всего по стране зафиксировано 179 манифестаций.

В большинстве своем акции завершились без серьезных инцидентов, однако к концу дня власти отчитались о задержании 10 человек на одной из манифестаций в Париже и еще 24 человек в других городах. В ходе стычек с агрессивными участниками шествий пострадали 10 полицейских и жандармов.

Субботние демонстрации прошли во Франции на фоне усилий правительства по ужесточению санитарных ограничений для тех, кто еще не привился от коронавируса. В четверг Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий замену санитарного пропуска на вакцинный, который будет выдаваться только тем, кто привился от коронавируса.

Дебаты по поводу документа в нижней палате шли несколько дней и прерывались оппозицией, в том числе из-за заявления президента страны Эмманюэля Макрона: в интервью газете Le Parisien он признался, что намерен серьезно усложнить жизнь всем непривившимся и тем, кто не пройдет ревакцинацию от коронавируса. Правительство рассчитывает, что закон все же будет принят парламентом до 15 января. С 10 января к обсуждению документа приступит Сенат (верхняя палата парламента).

Вакцинный пропуск

Решение о замене действующих в настоящий момент санитарных пропусков на вакцинные было принято в конце минувшего года. Новый документ, как надеются в Елисейском дворце, должен побудить к вакцинации тех, кто пока еще этого не сделал по разным причинам.

Вакцинный пропуск будет обязателен для доступа в учреждения культуры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две дозы разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка). При этом перенесенное заболевание COVID-19 учитываться не будет, как и наличие отрицательных результатов теста на коронавирус.

Страна переживет пятую волну эпидемии, в последние дни во Франции постоянно обновляется антирекорд по числу выявленных за сутки зараженных. В среду был зафиксирован очередной максимальный показатель с начала эпидемии - 332 тыс. инфицированных за 24 часа.

В стране с населением 67 млн человек вакцинацию уже прошли около 53 млн, а бустерную (третью) дозу получили более 27 млн французов. С начала эпидемии весной 2020 года во Франции от коронавируса умерли более 125 тыс. человек.