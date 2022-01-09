Назарбаев и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад»

Елбасы и Глава государства всегда были "по одну сторону баррикад", защищая свой народ, страну и будущее нации. И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти, сказал советник - пресс-секретарь первого президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай в комментарии для СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

По его словам, в последнее время в СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно Первого Президента Казахстана. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами, как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства.

"Как я ранее заявлял, Елбасы все эти дни находился в городе Нур-Султане и оказывал поддержку Главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост Председателя Совета Безопасности Президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны.

Елбасы и Глава государства всегда были "по одну сторону баррикад", защищая свой народ, страну и будущее нации. И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти.

В это сложное время Нурсултан Назарбаев призывает всех граждан продемонстрировать единство и сплоченность нашего народа и оказать поддержку нашему Президенту - Касым-Жомарту Токаеву в борьбе с террористами и нормализации жизни в Казахстане.

Елбасы скорбит в связи с гибелью людей в результате террористических атак и выражает искренние соболезнования семьям погибших", - отметил Айдос Укибай.