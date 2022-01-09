Назван предварительный ущерб, нанесенный во время массовых беспорядков в Казахстане

Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 млрд тенге (около 200 млн. долларов).

Как передает Day.Az со ссылкой на Казинформ, об этом сказал и.о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

По его словам, с целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции, военнослужащих и совершали противоправные действия.

"С учетом сложившейся ситуации Президентом Республики Казахстан было принято решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны. В соответствии с этим введены ограничения на передвижение, въезд и выезд транспортных средств, проверка документов, досмотр личных вещей, автомашин и грузов, а также запрет на проведение массовых мероприятий и иные меры", - прокомментировал Ерлан Тургумбаев.

Глава ведомства напомнил, что за их нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность.