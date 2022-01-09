В Казахстане запланировано выполнение 38 авиарейсов

По информации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, на сегодня в стране запланировано выполнение 38 авиарейсов, отменено 29, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

9 января 2022 года из/в г. Нур-Султан планируется выполнение 24 международных рейсов в/из гг. Ташкент, Минск, Дубай, Новосибирск, Киев, Стамбул, Франкфурт, Москва, Шарджа, Пхукет и отменено выполнение 6 рейсов в/из гг. Москва, Жуковский, Стамбул. Из/в гг. Алматы, Актау, Атырау, Туркестан, Шымкент, Костанай, Караганда планируется выполнение 14 рейсов в гг. Амстердам, Стамбул, Джидда, Кутаиси, Тбилиси и отменено выполнение 23 рейсов в/из гг. Москва, Стамбул, Кувейт, Дубай, Санкт-Петербург, Ташкент, Франкфурт.

Итого по Казахстану планируется выполнение 38 рейсов и отменено 29 рейсов.