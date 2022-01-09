Все дороги в Казахстане открыты, движение автотранспорта обеспечено

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили о том, что по состоянию на 9 января текущего года все дороги открыты, движение автотранспорта обеспечено, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ

"На 9 января 2022 года все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опубликовала для пассажиров номера телефонов авиакомпании по вопросам статуса рейсов. На отмененные до 19 января рейсы можно сдать или обменять билеты без штрафов. Также есть возможность покупать авиабилеты без доступа к интернету через приложение Kaspi.kz и на кассах авиакомпании в аэропортах.