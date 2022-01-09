Возможен ли голод в Казахстане?

Отправленные в Казахстан "бравые" армянские миротворцы продолжают "поражать".

В сети появилось фото прибывших в Казахстан армянских военнослужащих. Но по фото видно, что если они и будут что-то охранять, то, наверное, только рынки и продуктовые магазины.

Казахский кумыс в опасности

Армянские миротворцы первым делом объявят его древним армянским напитком.

Кроме того, судя по внешнему виду этого миротворца, Казахстану грозит голод - чем дольше они там находятся, тем больше продовольствия уничтожат.

Напомним, что армянские миротворцы уже становились объектом насмешек пользователей соцсетей. Причем высмеяли их сами же пользователи армянского сегмента. На фотографии погрузки армянских военнослужащих в самолет для отправки в Казахстан, внимание пользователей привлекло то, что на армянских солдат надеты бронежилеты без защитных пластин, без которых бронежилет фактически бесполезен. Особого внимания и насмешек также удостоилась бейсбольная бита, которую захватил с собой один из армянских военных.