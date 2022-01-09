Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 305 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 305 млн 197 тыс. 002, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 484 тыс. 487 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. В Штатах выявлен 59 млн 767 тыс. 221 инфицированный COVID-19, умерли 837 264 человека. В Индии число случаев заражения достигло 35 млн 528 тыс. 004, а число умерших - 483 790.

В Бразилии, по информации портала Worldometer, заразились 22 млн 499 тыс. 525 человек, из них скончался 619 981. Университет Хопкинса данные по Бразилии на 10:30 по московскому времени не обновил.

По данным Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 705,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 572 человека, в Индии - 345, в Бразилии - 2 886.