Обнародовано число заразившихся коронавирусом в России

В России выявили 16 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также за прошедший день вылечился 20 751 пациент, скончались 763.

Большинство случаев инфицирования подтвердилось в Москве (3 274), Петербурге (1 323), Московской (1 124) и Свердловской (374) областях, в Краснодарском крае (360).

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 10 650 849 жителей России, выздоровели 9 686 912 человек, умерли 316 163.