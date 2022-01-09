Около 400 участников беспорядков задержали в казахстанском Шымкенте

В казахстанском Шымкенте задержаны около 400 участников беспорядков. Половина из них прибыли из других регионов. Об этом сообщает в воскресенье гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на городской оперштаб, передает Day.Az.

"В Шымкенте полиция задержала около 400 участников беспорядков, (...) стало известно, что половина из задержанных приехали в мегаполис из других регионов страны", - говорится в выпуске гостелеканала.

Как уточняется, задержанные участники беспорядков стреляли и кидали камни в полицейские учреждения. Также они разграбили торговый центр.

В ходе беспорядков в Шымкенте 45 полицейских получили различные травмы, двое правоохранителей с тяжелыми ранениями были помещены в реанимацию.

В результате было возбуждено 155 административных и 55 уголовных дел.

По словам коменданта города Ералы Жумаханбетова, в настоящее время ситуация в Шымкенте стабильная.

Всего число задержанных при беспорядках в Казахстане выросло почти до 6 тысяч.