Мародеры в Казахстане разграбили более 100 крупных объектов торговли

И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что за время беспорядков мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб составляет около 200 миллионов долларов.

"Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге (около 200 миллионов долларов)", - сказал он в эфире государственного телеканала "Хабар 24", передает Day.Az.

Кроме того, было повреждено и уничтожено более 400 автомобилей, из них 346 были полицейскими машинами.

При этом, по заявлению главы ведомства, были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища.