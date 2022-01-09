https://news.day.az/world/1424789.html Участники беспорядков в Казахстане в форме полицейских нападали на силовиков
Участники беспорядков в Казахстане в форме полицейских нападали на силовиков
Участники массовых беспорядков в Казахстане отбирали форму у полицейских и курсантов, переодевались в нее и нападали на силовиков. Соответствующее заявление сделал глава МВД страны Ерлан Тургумбаев в эфире государственного ТВ, передает Day.Az.
По его словам, у курсантов и полицейских отнимали форму и спецсредства, после чего правоохранителей жестоко избивали.
Тургумбаев подчеркнул, что преступления совершались под видом полицейских, чтобы подорвать авторитет органов власти.
Стоит отметить, что всего в Казахстане сейчас задержаны более пяти тысяч участников массовых беспорядков. Среди них много тех, кто совершал тяжкие и особо тяжкие преступления.
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