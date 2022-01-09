Участники беспорядков в Казахстане в форме полицейских нападали на силовиков

Участники массовых беспорядков в Казахстане отбирали форму у полицейских и курсантов, переодевались в нее и нападали на силовиков. Соответствующее заявление сделал глава МВД страны Ерлан Тургумбаев в эфире государственного ТВ, передает Day.Az.

По его словам, у курсантов и полицейских отнимали форму и спецсредства, после чего правоохранителей жестоко избивали.

Тургумбаев подчеркнул, что преступления совершались под видом полицейских, чтобы подорвать авторитет органов власти.

Стоит отметить, что всего в Казахстане сейчас задержаны более пяти тысяч участников массовых беспорядков. Среди них много тех, кто совершал тяжкие и особо тяжкие преступления.