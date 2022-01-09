Более 130 человек находятся в СИЗО после беспорядков в Казахстане

Свыше 130 человек находятся в СИЗО после беспорядков в Казахстане, их подозревают в совершении особо тяжких преступлений. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МВД республики Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24", передает Day.Az.

"Начаты 125 досудебных расследований. Задержаны и доставлены в органы полиции 5 135 лиц, из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений выдворены в изоляторы временного содержания 134 человека", - сказал глава МВД Казахстана.

Тургумбаев заявил, что в Алматы были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники правоохранительных органов и курсанты. По его словам, злоумышленники из числа участников беспорядков открывали беспорядочный огонь на улицах, убивая правоохранителей и простых граждан.

"При этом повсеместно участники беспорядков демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечалась дисциплина и организованность. В местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры уличного видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий ими использовались радиостанции", - пояснил Тургумбаев.

На аэропорт Алматы, по данным властей, напало порядка 800 человек. Они разгромили терминал, вскрыли банкоматы и ограбили магазины.

В городах Казахстана был также совершен ряд нападений на департаменты полиции и органы безопасности. Участники беспорядков использовали огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью. После этого они переодевались в форму сотрудников полиции и военных.