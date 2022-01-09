В Алматы рассказали, как вычисляют участников беспорядков

Казахстанские правоохранители рассказали, как вычисляют участников беспорядков в городе. Операцию против преступников осложняет то, что преступники облачаются в военную форму, чтобы притвориться военными, сообщает Day.Az со ссылкой на государственный телеканал "Хабар-24".

"Боевики украли много военной амуниции. Сделано специально для того, чтобы не подстрелить своих, наши курсанты надевают вот такие белые повязки", - рассказал курсант Ермахан Нурсултанов.

Вокруг Алматы установлено 13 блокпостов. Силовики взяли под контроль все въезды и выезды из города. Ситуация в Алматы стабилизируется.

Правоохранители на контрольно-пропускных пунктах досматривают все машины и задерживают злоумышленников, которые пытаются провезти оружие.

Режим ЧП и комендантский час в Алматы будут действовать до полной стабилизации ситуации.