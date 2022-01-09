Двое военных погибли во время беспорядков в Казахстане, 163 пострадали

Двое военных погибли во время беспорядков, еще 163 пострадали. Такие данные привели в Минобороны страны, передает Day.Az.

"Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения в вооруженных силах Казахстана погибли двое военнослужащих, ранено 163 человека", - отмечается в Telegram-канале, где казахские министерства публикуют сообщения.

На данный момент во всех населенных пунктах военнослужащие Казахстана вместе с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах и осуществляют пропускной контроль.

6 января сообщали о том, что во время протестов погибли 18 силовиков, пострадали 748 сотрудников силовых структур. 7 января в Нацгвардии заявили о гибели двух военнослужащих.