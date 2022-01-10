Жителей Москвы ожидают крупнейшие сугробы со времен войны

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в скором времени в столице ожидаются настолько высокие сугробы, каких не было почти 80 лет. Об этом сообщается на странице метеоспециалиста в Facebook.

По его словам, в городе вырастут полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен Битвы за Москву.

Прогнозируется, что в столице выпадет практически месячная норма осадков в виде снега.

"Понедельник [10 января] ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9-14 мм, что составляет 1/3 месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года (10,2 мм)", - предупредил Тишковец, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заметил синоптик, за первый рабочий день 2022 года сугробы вырастут на 8 см (в Москве с 27 до 35 см).

В следующие дни, 11 января и 12 января, снежная погода сохранится. Во вторник и среду осадки продолжатся, но ослабеют. В результате высота снежного покрова подрастет до 38-40 см.

"К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты, что почти вдвое больше положенной нормы. Обычно так наметает лишь на Русском Севере, например, в Сыктывкаре или Воркуте!"- обратил внимание Тишковец.

В конечном счете, по его прогнозу, показатели приблизятся к рекорду, установленному в январе 1942 года. В годы войны в Москве были сугробы глубиной в 49 см.