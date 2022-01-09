Кыргызстан направил ноту Казахстану

Власти Кыргызстана направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье журналистам в Бишкеке зампред кабмина Кыргызстана, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

"Мы отправили ноту [в Казахстан] и всю информацию по данному делу", - сказал он.

По его словам, киргизскую сторону "задевают" необоснованные обвинения казахстанских правоохранителей в адрес "добропорядочного гражданина, музыканта и общественника" Кыргызстана. Ташиев выразил уверенность, что задержанный в Казахстане киргизский музыкант Викрам Рузахунов не может быть террористом. "Скорее всего, он мог оказаться не в том месте не в то время", - предположил глава ГКНБ.