"Мы не позволим себя оскорблять": на улицы Франции вышли свыше 100 тысяч человек

Свыше 105 тысяч человек вышли на улицы французских городов в субботу в знак протеста против планов правительства ввести вакцинный пропуск, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. На неделе проект закона не без труда прошел первое чтение, теперь его должен рассмотреть Сенат.

Собравшихся оказалось в 4 раза больше, чем на последней акции протеста в середине декабря. Связано это и со скандальным интервью Эммануэля Макрона, где он пообещал в грубой форме "достать непривитых".

"Французы проснулись и вышли на улицы, они не хотят больше слышать оскорбления в свой адрес от безумца во главе страны, который позволяет себе делать грязные, раскольнические, апартеидные высказывания против своего народа - впервые в истории Французской Республики", - заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Протестующие возмущены политикой властей, разделяющей людей на два лагеря.

"Я здесь, чтобы поддержать непривитых друзей, и я буду с ними до конца. Вакцинирован или нет, мы все равны", - говорит одна из протестующих.

Около 40 тысяч человек приняли участие в ставшей регулярной акции протеста в Вене. Там недовольны введением в Австрии обязательной вакцинации с февраля и другими антиковидными мерами, которые считают необоснованными.

Протестующие жгли файеры и дымовые шашки, бросали петарды. Демонстрация в целом проходила мирно , но полиция задерживала отдельных особо агрессивно настроенных демонстрантов.