Мощнейший орбитальный телескоп развернул главное зеркало - ВИДЕО
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" успешно развернул главное зеркало, диаметр которого составляет 6,5 м, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Таким образом все важные этапы развёртывания обсерватории, запущенной 25 декабря, прошли в штатном порядке. Речь идёт о совместном проекте НАСА, европейского и канадского космических агентств. Говорит Билл Нельсон, администратор НАСА:
- Пройдёт ещё примерно шесть месяцев, и тогда мы начнём принимать изображения с этого телескопа. И это, как уже было отмечено, позволит нам заглянуть за горизонт. Мы получим новые знания, которые помогут ответить на вопросы - кто мы, что мы, откуда мы пришли, и есть ли там кто-то ещё.
Сейчас телескоп "Джеймс Уэбб" продолжает путь ко во второй точке Лагранжа системы Солнце - Земля, откуда будут вестись наблюдения, в 1,5 миллионах км от нашей планеты.
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