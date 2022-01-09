В Албании полиция разогнала демонстрантов, захвативших штаб-квартиру Демократической партии
Depozit faizini öncədən al!

В Албании потребовалось вмешательство полиции для разгона сотен демонстрантов, захвативших штаб-квартиру Демократической партии - главной оппозиционной силы страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Конфликт возник на фоне разногласий между партийными лидерами.

В операции были задействованы сотни полицейских, применивших против демонстрантов водомёты и слезоточивый газ.