https://news.day.az/world/1424818.html В Албании полиция разогнала демонстрантов, захвативших штаб-квартиру Демократической партии - ВИДЕО
В Албании полиция разогнала демонстрантов, захвативших штаб-квартиру Демократической партии - ВИДЕО
В Албании потребовалось вмешательство полиции для разгона сотен демонстрантов, захвативших штаб-квартиру Демократической партии - главной оппозиционной силы страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Конфликт возник на фоне разногласий между партийными лидерами.
В операции были задействованы сотни полицейских, применивших против демонстрантов водомёты и слезоточивый газ.
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