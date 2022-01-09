В Румынии образовались многокилометровые дорожные заторы

Дорожные заторы длиной до нескольких километров образовались на пунктах досмотра на западной границе Румынии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Многие граждане страны, которые трудятся за рубежом, приехали домой, чтобы провести новогодние праздники со своими родными и друзьями. Теперь они стремятся выехать из Румынии, чтобы успеть на работу в понедельник.