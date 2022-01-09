Британские больницы не справляются с наплывом пациентов

Лондонские медучреждения столкнулись с острой нехваткой персонала и коек на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в больнице Барнет многих пациентов надолго оставляют в машинах скорой помощи. Администрация объясняет это перегруженностью отделений из-за большого числа больных COVID-19. Кроме того всё больше медработников уходят на карантин из-за коронавируса и сотрудников не хватает, - рассказывает консультант отделения неотложной помощи больницы Барнет Рассел Дёркин:

"Отделение просто перегружено пациентами. Мы не можем отправлять людей в палаты, а машины скорой помощи выстраиваются в очередь на улице. В последние несколько дней время ожидания приёма врача доходило до восьми-девяти часов, особенно долго приходится ждать ночью".

Детская вакцина

В Европе тем временем набирает обороты вакцинация несовершеннолетних от коронавируса. Во Фламандском регионе Бельгии начинали массово прививать детей в возрасте от 5 лет - Высший совет здравоохранения одобрил этот план в конце прошлого года как важную меру по борьбе с распространением новых штаммов коронавируса. Тогда же начали вакцинацию детей, которых относят к группам риска из-за проблем со здоровьем.

Вакцинация с пяти лет началась в Европе ещё в декабре. В Чехии почти за месяц привиты около 30 тысяч школьников. Чтобы привлечь больше детей и их родителей, суббота была объявлена детским днём в крупнейшем в стране центре вакцинации в пражском Дворце конгрессов, где в зале работали аниматоры в костюмах героев мультфильмов.