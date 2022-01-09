Полиция Доминиканы задержала одного из подозреваемых в убийстве президента Гаити

Полиция Доминиканской Республики в субботу задержала Родольфа Жаара, еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал Juno 7 со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, задержание было произведено после того, как другой подозреваемый в убийстве главы Гаити, гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос, задержанный в октябре 2021 года, дал против него показания.

Как сообщили собеседники агентства, Жаар будет передан Федеральному бюро расследований (ФБР) США.