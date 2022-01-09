Власти Казахстана анонсировали кадровые перестановки
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Берик Уали, пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, анонсировал кадровые перестановки в стране, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"11 января будут кадровые перестановки, без слов", - заявил Уали.

Ранее стало известно, что Токаев представит кандидатуру нового главы правительства 11 января.