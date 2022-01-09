https://news.day.az/world/1424847.html Власти Казахстана анонсировали кадровые перестановки
Власти Казахстана анонсировали кадровые перестановки
Берик Уали, пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, анонсировал кадровые перестановки в стране, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"11 января будут кадровые перестановки, без слов", - заявил Уали.
Ранее стало известно, что Токаев представит кандидатуру нового главы правительства 11 января.
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