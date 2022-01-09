Армянские "миротворцы" до смерти испугались грача в небе Казахстана

Армянские военнослужащие, направленные в Казахстан в качестве "миротворцев", полностью оправдали возложенные на них ожидания. Так, в сети появилась информация о том, что бравых армянских вояк до смерти напугал парящий в небе...грач.

В умах солдат разгромленной в 44-дневной войне армянской армии настолько крепко засел ужас от неожиданных и крайне эффективных атак беспилотников, что бригада псевдомиротворцев, согласно сообщению, в панике бросилась врассыпную, приняв обычную птицу за "Байрактар", умудрившись при этом себя покалечить, переломав ноги. Отмечается, что у одного из них даже случился инфаркт.

Впрочем, это и неудивительно, учитывая, кого направила Армения "охранять" правопорядок. Как мы уже писали ранее, если этим пораженцам доверят что-то охранять, то только рынки и продуктовые магазины, и, судя по внешнему виду некоторых из них, Казахстану, возможно, даже грозит голод - чем дольше они там будут находиться, тем больше продовольствия уничтожат. Ведь даже рядовые армяне смеются над этой идеей направить прославившуюся своими дезертирами армию в Казахстан.

А солдатам потерпевшей разгромное поражение армянской армии еще долго предстоит шарахаться даже своей тени в расплату за годы оккупации азербайджанских земель.