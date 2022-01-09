Сколько времени пробудут войска ОДКБ в Казахстане?

Миротворческие войска ОДКБ не будут задерживаться в Казахстане надолго, считает пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Войска ОДКБ не будут долго задерживаться в стране", - цитирует Уали в воскресенье Telegram-канал оперативного штаба Казахстана.

"Основная миссия коллективных миротворческих сил ОДКБ заключается в охране стратегически значимых объектов", - сказал Уали.

По его словам, прибытие миротворцев позволило казахстанским силам в полной мере переключиться на борьбу с террористами. "Так как наши стратегические объекты находятся под охраной войск ОДКБ, наши вооруженные силы, в том числе Национальная гвардия, другие силы были вовлечены в уничтожение террористов в Алма-Ате и в ряде других регионах. То есть, наши стратегические объекты охраняли военнослужащие ОДКБ, а наши военнослужащие были вовлечены в уничтожение террористов. Это стало для нас большой помощью", - отметил пресс-секретарь главы государства.